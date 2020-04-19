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Aslı Enver ile eski basketbolcu Kerem Tunçeri aşk mı yaşıyor?

Yılın aşk iddiası! Ünlü oyuncu Aslı Enver ile eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin aşk iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Binlerce kişi ''Aslı Enver ile eski basketbolcu Kerem Tunçeri aşk mı yaşıyor?'' sorusunun yanıtını arıyor. İşte iddiaların perde arkası.

19 Nisan 2020 Pazar 23:33
Aslı Enver ile eski basketbolcu Kerem Tunçeri aşk mı yaşıyor?

Murat Boz ile yaşadığı fırtınalı ilişkisi kısa bir süre önce biten ünlü oyuncu Aslı Enver, gönlünü eski basketbolcu Kerem Tunçeri’ye kaptırdı.

 Kanal D’de yayınlanan Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa’nın haberine göre, güzel oyuncu yaklaşık bir aydır eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşıyor.

Ortak arkadaşları tanıştırdı!

Aslı Enver ve Kerem Tunçeri bir ay önce bir ev partisinde tanıştı. Partide başlayan yakınlaşmaları ilerleyerek zamanla aşka dönüştü. Salgın nedeniyle ayrı kalan ikili şu an ilişkilerini telefondan yürütmeye devam ediyor. Taze çiftin gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih ediyor. 

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Son Güncelleme: 19.04.2020 23:33
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