Aslı Enver ile eski basketbolcu Kerem Tunçeri aşk mı yaşıyor?

Murat Boz ile yaşadığı fırtınalı ilişkisi kısa bir süre önce biten ünlü oyuncu Aslı Enver, gönlünü eski basketbolcu Kerem Tunçeri’ye kaptırdı.

Ortak arkadaşları tanıştırdı!

Kanal D’de yayınlanan Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa’nın haberine göre, güzel oyuncu yaklaşık bir aydır eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşıyor.

Aslı Enver ve Kerem Tunçeri bir ay önce bir ev partisinde tanıştı. Partide başlayan yakınlaşmaları ilerleyerek zamanla aşka dönüştü. Salgın nedeniyle ayrı kalan ikili şu an ilişkilerini telefondan yürütmeye devam ediyor. Taze çiftin gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih ediyor.

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