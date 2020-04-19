Aslı Enver'in yeni aşkı; Kerem Tunçeri ile gözlerden uzak!

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği bu günlerde, gündeme bomba gibi düşen Aslı Enver ve eski basketbolcu Kerem Tunçeri aşkı, magazin basınının yeni konusu. Ortak arkadaşları aracılığıyla bir ev partisinde tanıştırılan çiftin, dolu dizgin bir aşk yaşadığı iddia ediliyor.

İddialara göre ortak arkadaşları tarafından tanıştırılan çift, ilişkilerini şimdilik gözlerden uzak, sessiz sedasız yaşıyorlar. Gönlünü Kerem Tunçeri'ye kaptıran güzel oyuncu Aslı Enver'den şimdilik konu hakkında bir açıklama yok.