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Aslı Enver'in yeni aşkı; Kerem Tunçeri ile gözlerden uzak!

Murat Boz ile olan 4 yıllık ilişkisini yakın zamanda bitiren ünlü oyuncu Aslı Enver, yeni birr aşk iddasıyla gündeme geldi.

19 Nisan 2020 Pazar 11:53
Aslı Enver'in yeni aşkı; Kerem Tunçeri ile gözlerden uzak!

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği bu günlerde, gündeme bomba gibi düşen Aslı Enver ve eski basketbolcu Kerem Tunçeri aşkı, magazin basınının yeni konusu. Ortak arkadaşları aracılığıyla bir ev partisinde tanıştırılan çiftin, dolu dizgin bir aşk yaşadığı iddia ediliyor.   

Aslı Enver'in yeni aşkı; Kerem Tunçeri ile gözlerden uzak!

İddialara göre ortak arkadaşları tarafından tanıştırılan çift, ilişkilerini şimdilik gözlerden uzak, sessiz sedasız yaşıyorlar. Gönlünü Kerem Tunçeri'ye kaptıran güzel oyuncu Aslı Enver'den şimdilik konu hakkında bir açıklama yok.  

Aslı Enver'in yeni aşkı; Kerem Tunçeri ile gözlerden uzak!

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AşkMurat BozAslı EnverKerem Tunçeri
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