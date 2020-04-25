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Aslı Enver Kerem Tunçeri'den sonra kendisini kara kalem resme adadı

Geçtiğimiz günlerde Kerem tunçeri ile aralarında yeni bir aşk başlamışken, Kerem Tunçeri'nin mesaj ifşa olayının gündeme bomba gibi düşmesiyle birlikte başlamadan biten aşkınıntesellisini karakalem resim yapmakta bulan Aslı Enver, yaptığı çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.

25 Nisan 2020 Cumartesi 11:10
Aslı Enver Kerem Tunçeri'den sonra kendisini kara kalem resme adadı

Fatih Terim'in kızı Merve Terim tarafından Kerem Tunçeri ile tanıştırıldığı öne sürülen Aslı Enver, Kerem tunçeri'nin farklı kadınlara mesaj attığı ortaya çıkınca henüz başlama noktasında olan ilişkisini sonlandırmıştı. 

Aslı Enver Kerem Tunçeri'den sonra kendisini kara kalem resme adadı

Ayrılık sonrası vaktini ailesiyle evinde geçiren Enver'in  el sanatlarına ve güzel sanatlara yatkınşığı zaten bilinmekte.  Ünlü oyuncu daha öncede kumaş işleme yaparken bir videosunu paylaşmış ve büyük beğeni toplamıştı. güzel oyuncu Aslı Enver, son olarak yaptığı karakalem çalışmaları İnstagram hesabından paylaştı. Enver'in paylaşımı  “Aşkta yüzü gülmedi ama sanatında çok başarılı” ve “Yaptığı her işi mükemmelleştiriyor” gibi ilginç yorumlara sahne oldu. 

Aslı Enver Kerem Tunçeri'den sonra kendisini kara kalem resme adadı

Anahtar Kelimeler:
Aslı EnverMesaj IfşaKerem TunçeriKara Kalem
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