Aslı Enver soruları cevapladı; Parmağındaki yüzük...

Bir takipçisinin ‘’yüzünüzde estetik var mı?’’ sorusuna "Yok gözünüzün önünde büyüdüm zaten" cevabını veren Enver, parmağından hiç çıkarmadığı yüzüğün kime ait olduğu sorusunu ise "Canım Ayten'im rahmetli anneannemin yüzüğü. Ondan bir parça taşımak hoşuma gidiyor" şeklinde yanıtladı. Güzel oyuncu ayrıca, kendisini iyi hissetmek için müzik dinleyip spor yaptığını belirtti.



Disleksi sorunu olduğu bilinen Aslı Enver, “Disleksi sizi nasıl etkiliyor, senaryoları okumakta zorlanıyor musunuz?” şeklinde sorulan soruya ise “Okuma zorluğum var, evet. Çocukken bununla ilgili sorun yaşıyordum ama yıllar içinde bunun bir kusur olmadığını anladım. Okumakta çok zorlanıyorsunuz ama zaman içinde kendinize uygun taktiklerle çözebiliyorsunuz. Ben senaryoların altını çizerek ve hemen ezberleyerek okuyorum. Pratikle bir şekilde kendi yolunuzu buluyorsunuz.” Şeklindeki cevap vererek bununla yaşamayı öğrendiğini ifade etti.