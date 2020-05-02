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Aslı Enver soruları cevapladı; Parmağındaki yüzük...

Bir dönem şarkıcı Murat Boz ile birlikte olan, sonrasında sessiz sedasız ayrılan ve son olarak mesaj ifşa skandalıyla gündeme gelen eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile adı anılan oyuncu Aslı Enver, sosyal medya üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 10:04
Aslı Enver soruları cevapladı; Parmağındaki yüzük...

Aslı Enver soruları cevapladı; Parmağındaki yüzük...

Bir takipçisinin ‘’yüzünüzde estetik var mı?’’ sorusuna  "Yok gözünüzün önünde büyüdüm zaten" cevabını veren Enver, parmağından hiç çıkarmadığı yüzüğün kime ait olduğu sorusunu ise "Canım Ayten'im rahmetli anneannemin yüzüğü. Ondan bir parça taşımak hoşuma gidiyor" şeklinde yanıtladı.  Güzel oyuncu ayrıca, kendisini iyi hissetmek için müzik dinleyip spor yaptığını belirtti. 

Aslı Enver soruları cevapladı; Parmağındaki yüzük...
Disleksi sorunu olduğu bilinen Aslı Enver, “Disleksi sizi nasıl etkiliyor, senaryoları okumakta zorlanıyor musunuz?” şeklinde sorulan soruya ise “Okuma zorluğum var, evet. Çocukken bununla ilgili sorun yaşıyordum ama yıllar içinde bunun bir kusur olmadığını anladım. Okumakta çok zorlanıyorsunuz ama zaman içinde kendinize uygun taktiklerle çözebiliyorsunuz. Ben senaryoların altını çizerek ve hemen ezberleyerek okuyorum. Pratikle bir şekilde kendi yolunuzu buluyorsunuz.” Şeklindeki cevap vererek bununla yaşamayı öğrendiğini ifade etti. 

Aslı Enver soruları cevapladı; Parmağındaki yüzük...

Anahtar Kelimeler:
İnstagramAslı EnverKerem TunçeriYüzükDisleksi
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