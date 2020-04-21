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Aslı Enver ve Kerem Tunçeri aşkı bitti mi?

Aslı Enver ve Kerem Tunçeri ilişkisi çıkan haberler sonrasında başlamadan bitti. Pek çok magazin sever Aslı Enver ve Kerem Tunçeri aşkı bitti mi? sorusunu araştırmaya başladı. İşte konu ile ilgili tüm merak edilenler.

21 Nisan 2020 Salı 17:14
Aslı Enver ve Kerem Tunçeri aşkı bitti mi?

Geçtiğimiz günlerde 2. Sayfa adlı magazin programında ortaya atılan ve doğru olduğu kanıtlanan Aslı Enver – Kerem Tunçeri’nin sürpriz ilişkisi başlamadan son buldu. Bu haberlerin kesin olarak anlaşılmasının nedeni ise Aslı Enver’in Kerem Tunçeri’yi her yerden engellemiş olması.

Son dönemlerde ekranların aranan yüzü haline gelen ve güzelliği ile ülke genelinde milyonlarca hayranı bulunan Aslı Enver, Murat Boz ile aşk yaşadıktan sonra bir ev partisinde tanıştığı Kerem Tunçeri ile ilişkilerini başka bir boyuta taşıyarak aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Kerem Tunçeri’ye ait olduğu iddia edilen birçok sosyal medya konuşması ortaya çıktıktan sonra Aslı Enver ilişkiye son verdi.

Yakın çevrelerden gelen haberlere göre Aslı Enver konuyu öğrendikten sonra Tunçeri’yi her yerden engelledi. İfşaların ortaya çıkmasından sonra Kerem Tunçeri kendisine ait hesabından bir paylaşımda bulunda. O paylaşımda,

Yazılı ve görsel basın ya da sosyal medya hesapları üzerinden adımı kullanarak manipülatif iddia ve paylaşımlarda bulunan, kamuoyunda gerçeğe aykırı algı oluştutacak şekilde içerik yayınlayan kişilere yönelik; vicdana ve iyi niyete en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde tüm haklarımı koruyacağımı, siber saldırılara izin vermeyeceğimi ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmasının yanısıra manevi tazminat davaları açılması için gerekli başvuruların yapıldığını kamuoyuna saygı ile paylaşırım. 

 

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Son Güncelleme: 21.04.2020 17:14
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