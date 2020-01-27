Aslı Enver ve Murat Boz çifti ayrılığı uzun sürmedi! Ünlü çift barıştı

Aslı Enver ve Murat Boz çifti, bir küstükleri, bir barıştıkları aşk hayatlarında, Ekim ayında ayrılma kararı almışlardı ve uzun bir süredir ayrı oldukları bilinmekteydi. Güzel oyuncu Aslı Enver ve Yakışıklı şarkıcı Murat Boz’un aralarında yaşadıkları aşk, son hızla devam ediyor.

ASLI ENVER VE MURAT BOZ AYRILIĞA DAYANAMADI!

Ortalama iki ay boyunca herkes aşıkları tekrardan barıştığını söylese de ortada bir kanıt olmadığı için söylenen bu iddialar yalan oluyordu. Buna ek olarak, geçtiğimiz günlerde bir Murat Boz hayranı, magazin sayfasında yaptığı açıklamada ‘Aslı Enver ile Murat Boz barıştı hatta birlikte maç izlemeye gittiler. Stada girerken gördüm. Acele acele giriş yaptılar.’ Sözlerini kullandıktan sonra sosyal medya üzerinde büyük bir etki yarattı. En sonundaysa ikili bu iddiaları doğrulayan hareketlerini yaptılar.

BARIŞMALARINI KALPLERİ ELE VERDİ!

Sürekli barışıp, tekrar küsmeleri yüzünden, aşkları ile magazin gündemine oturan ünlü çiftin geçtiğimiz günlerde verdikleri ayrılık kararlarından sonra, tekrar barıştıkları fikrini düşündüren bir detay gözlerden kaçmadı. Murat Boz, Aslı Enver ile çekildiği fotoğraf 29 Temmuz 2019 tarihinde sosyal medyada paylaşmıştı. Boz, Enver ile ayrıldıktan sonra, paylaşmış oldukları fotoğrafı Instagram arşivine kaydetmişti. Geçen günlerde Murat Boz, kaydetmiş olduğu fotoğrafı tekrardan hesabına ekledi. Ardından ise Aslı Enver’de Murat Boz’a kalp yollayarak yapılan barıştıkları haberlerini onaylamış oldular.