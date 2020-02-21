Aslı Enver ve Uraz Kaygılaroğlu birlikteliği kısa sürede bitti

Aslı Enver ve Uraz Kaygılaroğlu geçtiğimiz günlerde görüşmeye başlamıştı. Aslı Enver, 3 sene kadar sevgili olduğu Murat Boz’dan aylar önce ayılmıştı. Ünlü oyuncu daha sonra Sefirin Kızı dizisinde oynayan Uraz Kaygılaroğlu ile görüşmeye başladı. Ancak ikili arasındaki birliktelik çok kısa sürdü.

Aslı Enver ve Uraz Kaygılaroğlu iki defa birlikte yemek yedi. Ancak anlaşamadıklarının farkına varan çift gündem olmadan görüşmelerini bitirdi. Birlikteliğin bitmesiyle ilgili ikiliden henüz bir açıklama yapılmadı.

Aslı Enver geçtiğimiz günlerde başka bir konuyla da gündeme gelmişti. Güzel oyuncu Instagram hesabından şarkıcı Hadise’yi takipten çıkarmıştı. Aslı Enver’in Hadise’yi neden takipten çıkardığı henüz bilinmiyor.