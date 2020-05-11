Aslı Enver’den Kerem Tunçeri'ye bir veto daha!



İddialara göre Kerem Tunçeri pes etmedi ve dün doğum günü olan güzel oyuncu Aslı Enver'e çiçek gönderdi. Mesajları ifşa olduktan sonra sessizliğini koruyan Tunçeri, Aslı Enver'den ümidini kesmemiş olacak ki doğum gününde Aslı Enver'e çiçek gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Aslı Enver, telefonundan dahi engellediği Kerem Tunçeri'nin çiçeklerini kabul etmeyerek iade etti. 36 yaşına giren Aslı Enver ile 41 yaşındaki Kerem Tunçeri, ortak arkadaşları vesilesiyle bir ev partisinde tanışmış ve arkadaşlık kısa sürede yerini aşka bırakmıştı.