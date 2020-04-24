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Aslı İnandık fenomenleri tiye aldı; Takipçilerini kahkahaya boğdu

Yaptığı tiplemelerin yanında Youtube kanalına yüklediği espirili videolarıyla da tanına oyuncu Aslı İnandık, İnstagram fenomenlerini taklit ettiği videosuyla takipçilerine keyifli anlar yaşattı.

24 Nisan 2020 Cuma 19:34
Aslı İnandık fenomenleri tiye aldı; Takipçilerini kahkahaya boğdu

Aslı Gibidir ve Cici Babam filmlerinden tanıdığımı 31 yaşındaki oyuncu, karantinada bulunduğu süre içerisinde İnstagram fenomenlerini incelemeye alarak, eleştiri amaçlı eğlenceli bir video hazırladı.  

Aslı İnandık fenomenleri tiye aldı; Takipçilerini kahkahaya boğdu

 Altın Portakal Ulusal Film Yarışması En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'ne sahip olan Aslı İnandık,  2 gün önce çektiği videoda "Evde kalma fikrini sevmeye çalışıyoruz. Azda olsa üretebilmek ve üretme fikrini sevebilmeyi seviyoruz" diyerek isim vermeden motivasyon içerikli canlı yayınlar yapan isimleri eleştirdi. İnandık, "Gerçekten sıfır enerjiyle her gün canlı yayın yapmana gerek var mı bu günlerde" diyerek eleştirdiği kişiyi tarif ederken, "Falan" demez sadece "Felan" der diyerek de dikkat çekti.
 

Son Güncelleme: 24.04.2020 19:37
Anahtar Kelimeler:
İnstagramFenomenAslı Inandık
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