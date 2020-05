Aslışah Alkoçlar da güneşin tadını bikinisi ile evinin çatısında çıkardı!

Koronavirüs nedeniyle çatı da güneşlenme modasına Aslışah Alkoçlar da uydu. Geçtiğimiz günlerde Eda Taşpınar evinin çatısından güneşlenirken poz vermişti. Aslışah Alkoçlar da evinin çatısından bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan ünlü isimler sosyal medya hesaplarından paylaşımlarına devam ediyor. Güneşin tadını çıkaran Aslışah Alkoçlar da evinin çatısından poz vererek bu anını takipçileriyle paylaştı. Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar, köpeğiyle birlikte çatıda güneşlenirken verdiği pozu, "Güneşleniyoruz anne-kız" diyerek takipçilerinin beğenisine sundu. Alkoçlar'ın paylaşımı kısa süre içerisinde 8 binin üzerinde beğeni aldı.

