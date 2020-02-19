Aslışah Alkoçlar ve Alp Navruz'dan üzen haber

Aslışah Alkoçlar, Altuğ Leblebici ile ilişkisini bitirdikten kısa bir süre sonra ünlü oyuncu Alp Navruz ile aşk yaşamaya başlamıştı. Alkoçlar, sevgilisi Alp Navruz ile birlikte yaşamaya başlamıştı.

Aynı evde yaşamaya başlayan çift, kısa bir süre sonra ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti. Çiftin ayrılık sebebi ise oyuncu Alp Navruz'un işi gereği Kapadokya'da olmasıydı. Navruz, sevgilisi Aslışah Alkoçlar'a zaman ayıramayınca ikili yollarını ayıma kararı aldı.

Aslışah Alkoçlar'ın adı bir zamanlar Can Yaman ile anılmıştı.

Oyuncu Alp Navruz ise Alkoçlar'dan önce kendisi gibi oyuncu olan Başak Parlak ile aşk yaşamıştı.