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Ateşli hava durumu sunucusu karantinada bikiniyle voleybol oynayarak serinledi

Arjantinli hava durumu sunucusu Maria Sol Lopez, erkek arkadaşıyla beraber karantinaya girdi. Güney kutbunda yaz mevsimi olması sebebiyle bikini ile voleybol oynadı.

04 Nisan 2020 Cumartesi 12:45
Ateşli hava durumu sunucusu karantinada bikiniyle voleybol oynayarak serinledi


 Koronavirüs sebebiyle kendini karantinaya alan güzel sunucu, Arjantin’de  ‘ateşli sunucu’ lakabıyla tanınıyor.  Karantinada bikiniler oynadığı voleybol oyunundan kareleri İnstagram’da paylaşan güzel sunucu, takipçilerinden de tam not aldı.  

Ateşli hava durumu sunucusu karantinada bikiniyle voleybol oynayarak serinledi

Fiziği ile sürekli gündemde olan sunucuya ‘güzelliğini neye borçlusun’ soruları yağmur gibi yağdı. 26 yaşındaki güzel suncu "İş yerinde sık sık tacize uğradım. Öyle ki bir adam sürekli beni çekimlerden sonra taciz ediyordu. Bu sebeple işi bırakmak zorunda kaldım" diyerek yaşadığı tacizler nedeniyle işini bırakmıştı.

Ateşli hava durumu sunucusu karantinada bikiniyle voleybol oynayarak serinledi

Son Güncelleme: 04.04.2020 12:49
Anahtar Kelimeler:
KORONAFrikikMariaArantinaAteşli Sunucu
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