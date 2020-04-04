Ateşli hava durumu sunucusu karantinada bikiniyle voleybol oynayarak serinledi



Koronavirüs sebebiyle kendini karantinaya alan güzel sunucu, Arjantin’de ‘ateşli sunucu’ lakabıyla tanınıyor. Karantinada bikiniler oynadığı voleybol oyunundan kareleri İnstagram’da paylaşan güzel sunucu, takipçilerinden de tam not aldı.

Fiziği ile sürekli gündemde olan sunucuya ‘güzelliğini neye borçlusun’ soruları yağmur gibi yağdı. 26 yaşındaki güzel suncu "İş yerinde sık sık tacize uğradım. Öyle ki bir adam sürekli beni çekimlerden sonra taciz ediyordu. Bu sebeple işi bırakmak zorunda kaldım" diyerek yaşadığı tacizler nedeniyle işini bırakmıştı.