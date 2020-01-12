Atilla Taş hastanelik oldu

Şarkıcı Atilla Taş, aniden rahatsızlandı ve acil servise kaldırıldı.
12 Ocak 2020 Pazar 13:25
44 yaşındaki Atilla Taş, ani baş dönmesi şikayetiyle Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen kırmızı alanda müdahale edilen sanatçının tedavisi bittikten sonra taburcu olacağı öğrenildi.
Şarkıcıya yapılan tahliller sonucunda 'Vertigo' hastalığı şüphesi olabileceği öğrenildi.
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