Atilla Taş'tan çarpıcı açıklamalar: Enver Aysever'e anlattı!

Enver Aysever'in 'Ayrıntılar' programına konuk olan Taş, kendisine yöneltilen “cezaevinden çıktıktan sonra işler nasıl?”sorusunu "Şerefli ve namuslu olduğumu her zaman söyledim. Ben parayla pulla işimi kesmişim. Benim için onur, hele bu dönemde onurlu olmak her şeyden önemli. Açlıkmış, sefaletmiş, parasızlıkmış. Yok ya bunlar o kadar nemli değil. Ama bana bir gün torunlarım 'bak bizim de dedemiz böyle delikanlı bir adamdı. Herkes susarken, korkarken, lafını esirgerken tek doğruyu söyledi' desin. Başka hiçbir şey önemli değil" diye yanıtladı.

Bir televizyon kanalında yayınlanan bir dizide, kendisinin bulunduğu sahnelerin kesilerek yayınlanması kendisinde hatırlatılan Taş, "Şimdi sizin bu yalakalıklarınızı tarih yazmıyor mu zannediyorsunuz. Ne oldu ben küçüldüm mü şimdi. Hayır" ifadelerini kullanarak durumu yorumladı.

Enver Aysever’in, pandemi sürecinde ekonomik zorluk çekip çekmediği sorusuna ise Atilla Taş, insanların çöpten ekmek topladığını hatırlatarak, “İnsanlar çok zor durumdalar. Böyle bir dönemde kendi sıkıntılarımla kimseyi rahatsız etmek istemiyorum” diyerek soruyu cevapsız bıraktı.