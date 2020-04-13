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Atilla Taş’ın koronavirüs şüphesi; ‘büyük olasılıkla hastayım’

Atilla Taş, Twitter’da yaptığı açıklamada koronavirüse yakalanmış olabileceğini belirtti. Yaptığı paylaşımda semptomların bir kısmını gösterdiğini söyleyen Taş, hastaneye gitmeyeceğim dedi.

13 Nisan 2020 Pazartesi 07:15
Atilla Taş’ın koronavirüs şüphesi; ‘büyük olasılıkla hastayım’

Tüm dünyada etkisini gösteren, hayatı durma noktasına getiren Covid-19 salgınına Atilla Taş da yakalanmış olabileceğini açıkladı.  Salgın son zamanlarda Amerika’da günde 2 bin’e yakın insanı hayattan alırken, tüm dünyada korkunç kayıplara sebep oluyor.  

Atilla Taş’ın koronavirüs şüphesi; ‘büyük olasılıkla hastayım’
Twitter üzerinde hayranlarına duyuru yapan Atilla Taş, "Panik yok ama büyük olasılıkla hastayım. Boğaz ağrısı, ateş ve öksürük. Şimdilik hafif geçiyor. Hastaneye gitmeyeceğim. Evde karantinadayım. Çok ciddileşir nefes neyin alamazsam o vakit giderim. Neşem yerinde, siz yanımda, süperiz!"  ifadelerini kullandı.  

Atilla Taş’ın koronavirüs şüphesi; ‘büyük olasılıkla hastayım’

Son Güncelleme: 13.04.2020 07:17
Anahtar Kelimeler:
CoronaKORONACovid19Atilla Taş
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