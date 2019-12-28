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Atiye dizinde Beren Saat'in ardından Melisa Şenolsun'un sevişme sahnesi de olay oldu

Atiye dizisinin başrol oyuncusu Beren Saat'in çok konuşulan sevişme sahnesinin ardından oyuncunun kardeşi rolünü üstlenen Melisa Şenolsun da aynı sevişme sahnesiyle sosyal medyada olay oldu.

28 Aralık 2019 Cumartesi 17:13
Atiye dizinde Beren Saat'in ardından Melisa Şenolsun'un sevişme sahnesi de olay oldu

Başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun’un paylaştığı ve Netflix'in ikinci orjinal Türk dizisi olarak ilk sezonunun yayınladığı 'Atiye' oyuncuları ve senaryosuyla çok konuşulmaya devam ediyor.

Atiye beren saat

Genç ve güzel bir ressamın mistik yolculuğunun anlatıldığı Atiye'nin ilk bölümüne Beren Saat ile Metin Akdülger'in sevişme sahneleri damga vururken Atiye'nin deli dolu kardeşi rolünü üstlenen ve 'Cansu' karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan Melisa Şenolsun'un oyunculuğu neredeyse göz dolduruyor.

Atiye Beren Saat

Dizide ablasını çok seven ama onun yanında silik kalmaktan sıkılan bir genç kadın olan Şenolsun, büyük bir hata yapıyor ve ablası Atiye'nin nişanlısıyla birlikte oluyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra dizideki cesur sahneleriyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Melisa Şenolsun, bu görüntülerle derim yerindeyse sosyal medyanın gündemine düşmüş oldu.

Atiye Melisa Şenolsun

23 yaşındaki güzel oyuncu geçtiğimiz haftalarda ABD'in Los Angeles şehrinde düzenlenen 2. Hollywood Türk Filmleri Festivali'ne katılmış ve gecede giydiği cesur kıyafetiyle magazin gündemini epey meşgul etmişti.

Atiye Melisa Şenolsun

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AtiyeBerensaatMelisaşenolsun
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