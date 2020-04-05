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Attila Atasoy mutfağa girdi; İşte Atasoy'un 65 yaş pilavı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağı, ünlü şarkıcı Atilla Atasoy'da etkiledi. günlerdir evinden çıkmayan Atasoy, pilav pişirip hayranlarıyla paylaştı.

05 Nisan 2020 Pazar 15:07
Attila Atasoy mutfağa girdi; İşte Atasoy'un 65 yaş pilavı

 90'lar türk pop müziğinin önemli isimlerinden  biri olan Atilla Atasoy;  “Günlerim spor, bulaşık, çamaşır, okuma, televizyon, bulmaca ve telefon sohbetleriyle geçiyor. Bir de Universal Müzik’le internetten müzik çalışmaları yapıyorum.” diye belirtti.

Attila Atasoy mutfağa girdi; İşte Atasoy'un 65 yaş pilavı 

İlk kez pilav yaptığını söyleyen Atasoy; “Ben zaten evcimen bir çocuğumdur. Ton balıklı salatam da meşhurdur. Bir de pilav yapmasını öğrendim, daha ne olsun? Hayatımda ilk defa pilav yaptım. Tarifini Aydın’daki yengem Binnaz’dan aldım. Pilavıma kırmızı soğan da koydum, çok lezzetli oldu.” diyerek kendisini övmekten de geri durmadı.  
Attila Atasoy mutfağa girdi; İşte Atasoy'un 65 yaş pilavı

Anahtar Kelimeler:
KarantinaKORONAAtilla AtasoyPilav
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