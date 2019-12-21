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Aybüke Pusat ile Furkan Andıç arasında aşk var mı? O iddialara cevap sonunda geldi!

Her Yerde Sen dizisinde başrolleri paylaşan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç arasında bir aşk doğduğu iddiaları geçtiğimiz dönemde magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Peki gerçekten Aybüke Pusat ile Furkan Andıç arasında aşk var mı? Uzun zaman önce ortaya atılan o iddialara cevap sonunda geldi! İşte Aybüke Pusat’ın açıklamaları…

21 Aralık 2019 Cumartesi 00:01
Aybüke Pusat ile Furkan Andıç arasında aşk var mı? O iddialara cevap sonunda geldi!

Uzun süredir Furkan Andıç ile Aybüke Pusat arasında bir ilişki olduğu ve aralarında aşk olduğu iddiaları magazin dünyasında dolanıyordu. Bu ikili arasında Furkan Andıç’ın eski sevgilisi Dilan Çiçek Deniz’in de ismi geçiyordu. Dilan Çiçek Deniz’in yakın arkadaşı Aybüke Pusat’la arasının bozulduğu da iddia edilenler arasındaydı.

Ortaya atılan bu iddialar hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını söyleyen Aybüke Pusat, ilk defa bu iddialara yanıt verdi. Furkan Andıç’ın çok yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Pusat aralarında bir ilişki olmadığını dile getirdi. Yakın arkadaşları ile yapmış oldukları bir plan olduğunu ve beraber tatile gittiklerini söyledi.

Ayrıca Aybüke Pusat yılbaşı planı için de Afrika’da program yaptığını belirtti. “Ne kadar uzak o kadar iyi” diyerek özel hayatına müdahale edilmesini istemediğini de söyledi.

Son Güncelleme: 21.12.2019 00:19
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