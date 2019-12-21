Aybüke Pusat ile Furkan Andıç arasında aşk var mı? O iddialara cevap sonunda geldi!

Uzun süredir Furkan Andıç ile Aybüke Pusat arasında bir ilişki olduğu ve aralarında aşk olduğu iddiaları magazin dünyasında dolanıyordu. Bu ikili arasında Furkan Andıç’ın eski sevgilisi Dilan Çiçek Deniz’in de ismi geçiyordu. Dilan Çiçek Deniz’in yakın arkadaşı Aybüke Pusat’la arasının bozulduğu da iddia edilenler arasındaydı.
Ayrıca Aybüke Pusat yılbaşı planı için de Afrika’da program yaptığını belirtti. “Ne kadar uzak o kadar iyi” diyerek özel hayatına müdahale edilmesini istemediğini de söyledi.
Son Güncelleme: 21.12.2019 00:19