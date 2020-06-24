Aybüke Pusat Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli?

Aybüke Pusat Kimdir?

20 Mayıs 1995 yılında Ankara’da doğmuştur. Üniversite eğitimini de Ankara’da okuyan güzel oyuncu Aybüke Pusat, Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümü’nden mezun olmuştur. 2014 yılında katıldığı Elidor Miss Turkey Güzellik Yarışmasında 3. Seçilen Aybüke Pusat, dizilerden teklifler almaya başlamıştır.

İlk olarak Star Tv ekranlarında yayınlanan ve bir dönemin en çok izlenen dizisi olan Medcezir’de Elif karakterini canlandırarak dizi sektörüne atılmıştır. 2015 yılında O Hayat Benim dizisinde yer almış ve bu dizi de Zeynep karakterine hayat vermiştir. 2017 yılında Familya dizisinde ve Söz dizisinde yer almıştır. Söz dizisinde oynadığı Bahar karakteri ile büyük beğeni kazanmıştır. 2018 yılında Şahin Tepesi dizisinde yer almış ve son olarak 2019 yılında Her Yerde Sen dizisinde başrolde oynamıştır. Oyunculuğu ile büyük beğeni kazanan Aybüke Pusat’ın boyu 1.72 ve kilosu 50’dir.

Aybüke Pusat’ın Oynadığı Diziler

-2014 yılı: Medcezir

-2015 yılı: O Hayat Benim

-2017 yılı: Familya

-2017 yılı: Söz

-2018 yılı: Şahin Tepesi

-2019 yılı: Her Yerde Sen