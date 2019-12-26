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Aydilge'den ilginç protesto! Kadın cinayetleri eteğini çıkararak protesto etti

Ödül almak için sahneye çıkan Aydilge’den ilginç protesto! Son yıllarda artan kadın cinayetleri için eteğini çıkararak protesto etti. Aydilge’nin bu tepkisi takdir topladı.

26 Aralık 2019 Perşembe 09:43
Aydilge'den ilginç protesto! Kadın cinayetleri eteğini çıkararak protesto etti

Geçtiğimiz günlerde Bahçeşehir Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törende Aydilge, ‘’Yılın düeti’’ ödülüne layık görüldü. Ödülünü almak için sahneye çıkan ünlü şarkıcı, bir an da kemerlerle donatılmış eteğini çıkararak herkesi şaşırttı.

‘’Aşk asla canice işlenen cinayetlerin kılıfı olamaz’’

Bir anda herkesi şok eden Aydilge mikrofonu alarak, ‘’Beni bu ödüle ‘’Aşk Yüzünden’’ şarkısı ile layık gördünüz. Ama ülkemizde aşk yüzünden ve aşk adı altında ne çok kadın cinayeti işleniyor farkında mısınız? Oysa aşk asla canice işlenen cinayetlerin kılıfı olamaz.’’ dedi.

Ünlü şarkıcı, ‘’Belime bağladığım bu kemerleri çıkarıp atarak özgürce yaşamak isteyen kadınların çığlığıyım bu gece. Artık aşkı bahane ederek hiçbir kadının boynuna kemer bağlanmaya kalkılmasın. Sessiz değiliz, avaz avaz bağırıyoruz. Gerçekten önleyici tedbirler istiyoruz’’ diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Aydilge’nin bu tepkisi herkes tarafından takdir edildi ve dakikalarca alkışlandı. Ödülü takdim eden Coşkun Sabah da sanatçıyı bu tutamından dolayı tebrik etti.

Son Güncelleme: 26.12.2019 09:43
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