İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
112600
ALTIN
301.736
DOLAR
5.9683
STERLİN
7.8384
EURO
6.6478

Ayla Çelik'ten Beyazıt Öztürk'le ilgili şaşırtan açıklamalar

Şarkıcı ve söz yazarı Ayla Çelik, şovmen Beyazıt Öztürk hakkında katıldığı bir radyo programında açıklamalarda bulundu.

07 Ocak 2020 Salı 18:31
Ayla Çelik'ten Beyazıt Öztürk'le ilgili şaşırtan açıklamalar

Ayla Çelik, geçtiğimiz günlerde Beyazıt Öztürk ile birlikte düet yaptığı şarkısına kalabalık ile dev bir parti vererek klip çekti. Klip hakkında konuşan Çelik, "Biz parti yaptık, oradan klip çıktı. İki saat çekim oldu. Kalan zaman ise gerçekten biz parti yaptık. Beyazıt'ın fikriydi. Klibe beni karıştırmadı. Her şeyi, konusuna kadar o ayarladı. Parti fikri de müthiş oldu" dedi.

Ayla Çelik'ten Beyazıt Öztürk düet ile ilgili görsel sonucu

Önceki gün bir radyo programına konuk olan Ayla Çelik,  ‘Beyazıt Öztürk kendisi için albüm yapmayacak mı?" sorusuna "Bu şarkımızı en çok Beyaz çıksın istedi. Vallahi benden habersiz Beyaz hiçbir şey yapamaz. Albüm olacaksa beraber hazırlarız. Ama vakti yok ki..." şeklinde cevap verdi.

Ayla Çelik'ten Beyazıt Öztürk'le ilgili şaşırtan açıklamalar ile ilgili görsel sonucu

Son Güncelleme: 07.01.2020 18:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ezgi Sertel'in hamilelikte son günleri
Ezgi Sertel'in hamilelikte son günleri
Komedyen Cem Yılmaz'dan önlem
Komedyen Cem Yılmaz'dan önlem
Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya çiftinden üzen haber
Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya çiftinden üzen haber
Ece Seçkin küvet pozuna on binlerce beğeni
Ece Seçkin küvet pozuna on binlerce beğeni
Deren Talu ve Kerim Sabancı aşk mı yaşıyor?
Deren Talu ve Kerim Sabancı aşk mı yaşıyor?
Cem Yılmaz sahne gösterisindeyken kapısında ambulans hazırda bekletildi
Cem Yılmaz sahne gösterisindeyken kapısında ambulans hazırda bekletildi

Popüler Haberler

Kanalların yayın akışları 8 Ocak Çarşamba ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
2020 Tapu harcı ve KDV indirimleri devam eder mi?
Sex Education 2. sezon tanıtımı yayınlandı!
Kırklareli'nde askeri araç kazası! 2'si asker 4 kişi yaralandı.
2020 Köye dönüş hibesi nedir? Köye dönüş hibe şartları nelerdir? Köyüne dönen gençlere 100 Bin TL köye dönüş hibesi!
TEB'den düşük faizle kredi borç transferi kampanyası
Bankadan ne kadar kredi alabilirim? Banka kredi limitim ne?
PUBG Mobile Sezon 11 ödülleri ve tarihi
2020 Çevre temizlik vergisi fiyatları ne kadar oldu?
Çukur Çivi kimdir? Gerçek adı nedir? Tolga Sarıtaş hakkında bilgiler
SGK müşteri hizmetleri ve danışma hattı numarası kaçtır? SGK danışma hattı destek ve hizmetleri
CİMER çağrı merkezi telefon numarası, adresi, fax numarası ve mail adresi nedir? CİMER başvuru yolları
Emeklilerin 2020 Ocak maaşı belli oldu! 2019 Aralık enflasyon rakamına göre emeklilerin maaş zam oranı belli oldu!
Tombala oynamak günah mıdır? Yılbaşı akşamı tombala oynamak haram mıdır?
Engelli yakını maaşı nedir? Engelli yakını maaşı kimlere verilir? Engelli evde bakım aylığı başvuru şartları
Ebru Polat 2020 bikinili yeni yıl paylaşımına beğeni ve yorum yağdı
Türkiye Nüfusu ne kadar oldu, kaç kişi? TÜİK verileri ile 2020 Türkiye nüfusu
İstanbul'da fırtına ne zaman sona eriyor?
Şeyma Subaşı kıyafeti ile sosyal medyayı karıştırdı! Sütyen giymedi mi?
Spotify vs Youtube Müzik hizmetlerinden hangisi daha iyidir? Spotify vs Youtube Müzik karşılaştırması
2020 Emlak vergisi ödeme tarihleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.