Ayla Çelik'ten Beyazıt Öztürk'le ilgili şaşırtan açıklamalar

Ayla Çelik, geçtiğimiz günlerde Beyazıt Öztürk ile birlikte düet yaptığı şarkısına kalabalık ile dev bir parti vererek klip çekti. Klip hakkında konuşan Çelik, "Biz parti yaptık, oradan klip çıktı. İki saat çekim oldu. Kalan zaman ise gerçekten biz parti yaptık. Beyazıt'ın fikriydi. Klibe beni karıştırmadı. Her şeyi, konusuna kadar o ayarladı. Parti fikri de müthiş oldu" dedi.

Önceki gün bir radyo programına konuk olan Ayla Çelik, ‘Beyazıt Öztürk kendisi için albüm yapmayacak mı?" sorusuna "Bu şarkımızı en çok Beyaz çıksın istedi. Vallahi benden habersiz Beyaz hiçbir şey yapamaz. Albüm olacaksa beraber hazırlarız. Ama vakti yok ki..." şeklinde cevap verdi.