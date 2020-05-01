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Aylin Coşkun'a büyük suçlama; Tehdit ve yağmalama iddiası!

İş adamı Tevfik Cantemur, şarkıcı Aylin Coşkun'u mallarını yağmalamakla suçlayıp savcılığa başvurdu: "Lüks marka aracımı, Acarkent'teki evimi aldı. Benden sürekli para istiyor, kurtulamıyorum"!

01 Mayıs 2020 Cuma 10:34
Aylin Coşkun'a büyük suçlama; Tehdit ve yağmalama iddiası!

TEHDİT EDİLİYORUM!
Sabah'ın haberine göre Cantemur, "Aylin Coşkun bana ulaştı, şarkıcı olduğu için sponsor arıyordu, yardım istedi. 2018'de klip çekimi için borç verdim. Ardından çek ve senet verdim. Coşkun, borcunu ödemeyi reddedip çocuklarımı kaçırmakla tehdit etti" diyerek Coşkun'un sponsor aramasıyla başlayan sürecin kendisine 4,5 milyon dolara malolduğunu belirtti.

Cantemur, ''Yardım edin'' diye çağrıda bulunurken suçlamalarına şöyle devam etti: "Coşkun, adamlarıyla beni tehdit etti. Zorla adıma kayıtlı Acarkent'teki üç milyon değerindeki evimi aldı. Ben bu sebeple intihara kalkıştım. Benden sürekli para almaya devam ediyor. Yine kurtulamadım, yardım edin." 

Tevfik Cantemu'un suçlamaları şu  şekilde:
Benden sürekli para istiyor. Evim, lüks aracım gitti.
 Bugüne kadar yaklaşık 4 milyon 620 bin dolar para verdim.
 Verdiğim çek ve senetleri iade etmediği gibi senetlerin alacaklısı olduğunu ileri sürerek bana 4 milyon liraya yakın icra takibi başlattı.

Aylin Coşkun'a büyük suçlama; Tehdit ve yağmalama iddiası!

AYLİN  COŞKUN'UN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMASIYSA ŞÖYLE: 
Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan şarkıcı Aylin Coşkun, "Tevfik Cantemur, sahibi olduğu şirkete ortak olmamı istedi. Bunun için 17 milyon 500 bin dolar para verdim. Şirkete ortak oldum. Sonra borcunu ödeyemedi ve ben de alacağımı gayrimenkulle araç üzerinden sağlamaya çalıştım" dedi.

Aylin Coşkun'a büyük suçlama; Tehdit ve yağmalama iddiası!

Son Güncelleme: 01.05.2020 10:36
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SuçlamaAylin CoşkunTevfik CantemurYağmalama
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