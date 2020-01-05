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Aynur Aydın'dan olay paylaşım! Sütyen Tweeti beğeni rekorları kırdı

Şarkıcı Aynur Aydın Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Olay paylaşımı beğeni ve yorum rekoru kırdı.

05 Ocak 2020 Pazar 00:07
Aynur Aydın'dan olay paylaşım! Sütyen Tweeti beğeni rekorları kırdı

Geçtiğimiz yıl hesabı hacklenerek fotoğrafları ve gizli mesajları ifşa edilen Aynur Aydın tekrar hesabını geri aldıktan sonra paylaşımlarına aralıksız devam etmeye başladı.

Aynur Aydın'dan olay paylaşım! Sütyen Tweeti beğeni rekoru kırdı

Güzel şarkıcı son olarak Twitter hesabından yazdığı bir mesajla olay yaratırken hayranları ve diğer kullanıcılar yorum yağmuruna tuttular.

Aynur Aydın'dan olay paylaşım! Sütyen Tweeti beğeni rekoru kırdı

34 yaşındaki şarkıcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ben sütyen bile takmıyorum.. sizi mi takacağım..." yazmasının ardında dakikalar içerisinde bir anda gündeme oturan Aynur Aydın'ın paylaşımının altına binlerce de cevap geldi.

Aynur Aydın'dan olay paylaşım! Sütyen Tweeti beğeni rekoru kırdı

İşte Aynur Aydın'ın sosyal medyanın gündemine oturan o mesajı:

bAynur Aydın'dan olay paylaşım! Sütyen Tweeti beğeni rekoru kırdı

Son Güncelleme: 05.01.2020 00:09
Anahtar Kelimeler:
Aynur AydınTwitter
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