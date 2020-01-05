Aynur Aydın'dan olay paylaşım! Sütyen Tweeti beğeni rekorları kırdı

Geçtiğimiz yıl hesabı hacklenerek fotoğrafları ve gizli mesajları ifşa edilen Aynur Aydın tekrar hesabını geri aldıktan sonra paylaşımlarına aralıksız devam etmeye başladı.

Güzel şarkıcı son olarak Twitter hesabından yazdığı bir mesajla olay yaratırken hayranları ve diğer kullanıcılar yorum yağmuruna tuttular.

34 yaşındaki şarkıcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ben sütyen bile takmıyorum.. sizi mi takacağım..." yazmasının ardında dakikalar içerisinde bir anda gündeme oturan Aynur Aydın'ın paylaşımının altına binlerce de cevap geldi.

İşte Aynur Aydın'ın sosyal medyanın gündemine oturan o mesajı:

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