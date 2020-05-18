Aynur Aydın kime kızdırl? “Şerefsiz adi köpek!”

Yaptığı her paylaşımla sosyal medyada gündeme oturan şarkıcı Aynur Aydın, bu sefer ağzını fena bozdu.

Aynur Aydın kime kızdırl? “Şerefsiz adi köpek!”
    Abone Ol:

Karantina boyunca attığı twitler ve yaptığı paylaşımlarla neredeyse her gün adından bahsettiren şarkıcı Aynur Aydın, Bir döneme sütyenleri ile damga vurmuş, sonrasında da ayaklarıyla ilgili paylaşımı ile günlerce konuşulmuştu. 

Aynur Aydın kime kızdırl? “Şerefsiz adi köpek!”
 Aydın, yine yaptı yapacağını. Güzel şarkıcı, attığı yeni twitle yine kısa sürede gündeme oturdu. Aynur Aydın, “Çok güzelim ama dertliyiz be kahpe dünya yıktın beni şerefsiz adi köpek dünya rabbim hemen dünyayı yok et n’olur Allah’ım” diyerek dünyaya öfkesini dile getirdi. 

Aynur Aydın kime kızdırl? “Şerefsiz adi köpek!”

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 17:00

YORUM EKLE
Gönder