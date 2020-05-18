Aynur Aydın kime kızdırl? “Şerefsiz adi köpek!”

Karantina boyunca attığı twitler ve yaptığı paylaşımlarla neredeyse her gün adından bahsettiren şarkıcı Aynur Aydın, Bir döneme sütyenleri ile damga vurmuş, sonrasında da ayaklarıyla ilgili paylaşımı ile günlerce konuşulmuştu.

Aydın, yine yaptı yapacağını. Güzel şarkıcı, attığı yeni twitle yine kısa sürede gündeme oturdu. Aynur Aydın, “Çok güzelim ama dertliyiz bedünya yıktın beniadi köpek dünya rabbim hemen dünyayı yok et n’olur Allah’ım” diyerek dünyaya öfkesini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 17:00