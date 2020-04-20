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Aynur Aydın sütyenlerine klip çekti; takipçileri çileden çıktı!

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın’ın sütyenleriyle ilgili her paylaşımı sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Güzel şarkıcı son yaptığıyla takipçilerine pes dedirtti.

20 Nisan 2020 Pazartesi 14:28
Aynur Aydın sütyenlerine klip çekti; takipçileri çileden çıktı!

Geçtiğimiz dönemlerde “ben sütyen takmıyorum sizi mi takıcam” açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen Aynur Aydın, akabinde “sütyenlerim beni öldü sanıyorlar” diyerek yine sütyenlerini gündeme taşımıştı. 

Aynur Aydın sütyenlerine klip çekti; takipçileri çileden çıktı!
Aynur Aydın şimdi de evinin salonunda yere dizdiği sütyenleriyle konser verdi. Evde sürtülenleriyle klip çeken genç şarkıcı ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına sebebiyet verirken, bir taraftan da takipçilerinin “sütyenlerinle alıp veremediğin nedir?” gibi sorularıyla karşı karşıya kaldı.  

Son Güncelleme: 20.04.2020 14:48
Anahtar Kelimeler:
Aynur AydınSütyen
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