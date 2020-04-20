Aynur Aydın sütyenlerine klip çekti; takipçileri çileden çıktı!

Geçtiğimiz dönemlerde “ben sütyen takmıyorum sizi mi takıcam” açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen Aynur Aydın, akabinde “sütyenlerim beni öldü sanıyorlar” diyerek yine sütyenlerini gündeme taşımıştı.

Aynur Aydın şimdi de evinin salonunda yere dizdiği sütyenleriyle konser verdi. Evde sürtülenleriyle klip çeken genç şarkıcı ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına sebebiyet verirken, bir taraftan da takipçilerinin “sütyenlerinle alıp veremediğin nedir?” gibi sorularıyla karşı karşıya kaldı.