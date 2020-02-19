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Aynur Aydın ve Aleyna Tilki polemiğine Mehmet Tilki yorumu

Şarkıcı Aynur Aydın, geçtiğimiz günlerde genç şarkıcı Aleyna Tilki ile ilgili yaptığı bir açıklamada bulundu. Tilki'nin babası Mehmet Tilki, Aynur Aydın'a bir gönderme yaptı.

19 Şubat 2020 Çarşamba 19:24
Aynur Aydın ve Aleyna Tilki polemiğine Mehmet Tilki yorumu

Şarkıcı Aynur Aydın, bir zamanlar çok yakın arkadaş olduğu genç şarkıcı Aleyna Tilki hakkında verdiği bir röportajda ''Aleyna'nın üzerinde çok emeğim var'' demişti. Aydın'ın bu açıklamasından sonra Tilki'de ''Aynur'un üzerinde benim de emeğim var'' diyerek karşılık vermişti.

aleyna

İki şarkıcının arasındaki bu polemiğe sessiz kalmayan Aleyna Tilki'nin babası Mehmet Tilki, sosyal medya hesabında şu paylaşımda bulundu:

aleyna

“Aleyna'nın ayısı kadar ünlü olamayıp, Aleyna'nın vizyonundan reklam yapmaya çalışan, kendisini sanatçı sanan gündem yaratmaya çalışan Hanımefendiye de buradan selamlar”

aleyna

Mehmet Tilki'nin bu paylaşımının ardından sessiz kalmayan Aynur Aydın sert sözlerle cevap verdi:

"Benim de bir kız evladı olduğumu unuttunuz herhalde! Sanırım bencilliğiniz bir aile genetiği! Ama Tilki Ailesi'ne tam yakışan bir hareket ettiniz..." 
 

Anahtar Kelimeler:
Aynur AydınAleyna TilkiKavgaMehmet TilkiPolemik
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