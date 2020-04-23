İstanbul 12°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98171
ALTIN
386.654
DOLAR
6.9740
STERLİN
8.6076
EURO
7.5305

Aynur Aydın’dan olay açıklama; ‘Serenay kusura bakmasın, karantinada Cem Yılmaz’la...’

Geçtiğimiz günlerde önce sütyenleriyle başı dertte olduğunu açıklayan, sonrasında da giymediği sütyenlerine klip çeken ünlü şarkıcı yine olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

23 Nisan 2020 Perşembe 11:49
Aynur Aydın’dan olay açıklama; ‘Serenay kusura bakmasın, karantinada Cem Yılmaz’la...’

Aynur Aydın, sokağa çıkma yasağından önceki son gün Etiler’de bir markete girerken görüntülendi.  Genç şarkıcı  kendisine sorulan "Hangi ünlüyle karantinada kalmak isterdiniz" şeklinde sorulan soruyu "Cem Yılmaz'la olmak isterdim. Serenay (Sarıkaya) kusura bakmasın ama gülmeye ihtiyacım var dedi. Yılmaz abi (Erdoğan) de olur" diye yanıtladı. 

Aynur Aydın’dan olay açıklama; ‘Serenay kusura bakmasın, karantinada Cem Yılmaz’la...’
Sütyenleriyle de gündemden düşmeyen  Aynur Aydın, bu konuyla ilgili sorulara ‘bence komikti, tepkiler beni ilgilendirmiyor.’ Diyerek cevap verdi. Demet Akalın’ın "Yeter artık sütyen olayı" yorumu hakkında ise "Sonrasında yazıştık biz onunla sorun yok" diyerek olayı aydınlattı. 

Aynur Aydın’dan olay açıklama; ‘Serenay kusura bakmasın, karantinada Cem Yılmaz’la...’

Anahtar Kelimeler:
Aynur AydınSerenay SarıkayaCem YılmazKarantinaSütyen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hadise ve Kaan Yıldırım'ın yeni görüntüleri; Artık gizlemiyorlar
Hadise ve Kaan Yıldırım'ın yeni görüntüleri; Artık gizlemiyorlar
9 yaşındaki oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan anlamlı 23 Nisan paylaşımı
9 yaşındaki oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan anlamlı 23 Nisan paylaşımı
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak'tan sürpriz nikah!
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak'tan sürpriz nikah!
Ece Erken'in Benan Mahmutyazıcıoğlu'na fake hesaptan mesaj göderdiği iddiası!
Ece Erken'in Benan Mahmutyazıcıoğlu'na fake hesaptan mesaj göderdiği iddiası!
Müge Anlı'nın eski kocası çark etti; 'Ben o yorumu tiye aldım'
Müge Anlı'nın eski kocası çark etti; 'Ben o yorumu tiye aldım'
Özcan Deniz hakkındaki taciz suçlamaları doğru mu? Savcılık karar verdi!
Özcan Deniz hakkındaki taciz suçlamaları doğru mu? Savcılık karar verdi!

Popüler Haberler

İşyeri açma destek kredisi nereden, nasıl alınır? İşyeri açma kredisi başvuru şartları
Evden çalışanların yemek, yol ücreti tam ödenir mi? Evden çalışmaya devam eden çalışanın maaşında kesinti olur mu?
E-devlet askerlik tecil işlemi nasıl yapılır?
iPhone açma kapatma tuşu çalışmıyorsa telefon nasıl açılır?
Mucize Doktor dizisi nerede, hangi hastanede çekiliyor? Berhayat Hastanesi nerdedir, gerçek adı ne?
Instagram’dan video nasıl indirilir? Instagram’dan video indirmek için programlar
Süt, yoğurt, un, şeker, pirinç ve daha pek çok malzemenin bardak ölçüleri nasıldır? Hangisi kaç gram eder?
2020 çiftçilik belgesi nasıl alınır?
Kanal 7 Sahur Vakti Ömer Döngeloğlu neden yok? Prof. Dr. Mustafa Karataş kimdir?
Orucu bozan durumlar ve hareketler nelerdir? Ne yaparsam orucum kabul olmaz, bozulur?
Ayak tipine göre ayakkabı seçerken nelere dikkat edilmeli?
Ufak Tefek Cinayetler dizisi nerede çekildi? Dizinin çekildiği sarmaşık evleri nerede
Survivor 2020 birleşme partisi takımlar değişecek mi? Kim hangi takıma geçecek?
Zuhal Topal ile sofrada programı resmi instagram hesabı nedir?
İp atlamak göbek eritirmi, kaç kalori yaktırır? İp atlamak hangi kas gruplarını çalıştırır?
Beni Bırakma dizisi final yapıyor? Beni bırakma neden final yapıyor? Final tarihi ne zaman?
EBA giriş şifresini unuttum! EBA şifresi nasıl alınır?
Bücür filmi TV'de ilk kez Perşembe günü Show TV'de
Halk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni kim oldu?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi devam edecek mi, dizi yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?
Ramazan oruçlu iken unutarak herhangi bir şey yeyip içmek orucu bozar mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.