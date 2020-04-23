Aynur Aydın’dan olay açıklama; ‘Serenay kusura bakmasın, karantinada Cem Yılmaz’la...’

Aynur Aydın, sokağa çıkma yasağından önceki son gün Etiler’de bir markete girerken görüntülendi. Genç şarkıcı kendisine sorulan "Hangi ünlüyle karantinada kalmak isterdiniz" şeklinde sorulan soruyu "Cem Yılmaz'la olmak isterdim. Serenay (Sarıkaya) kusura bakmasın ama gülmeye ihtiyacım var dedi. Yılmaz abi (Erdoğan) de olur" diye yanıtladı.

leriyle de gündemden düşmeyen Aynur Aydın, bu konuyla ilgili sorulara ‘bence komikti, tepkiler beni ilgilendirmiyor.’ Diyerek cevap verdi. Demet Akalın’ın "Yeter artık sütyen olayı" yorumu hakkında ise "Sonrasında yazıştık biz onunla sorun yok" diyerek olayı aydınlattı.