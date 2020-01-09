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Ayrılık yaramış! İngiliz şarkıcı Adele, boşandıktan sonra 20 kilo verdi

Geçtiğimiz Nisan ayında eşi Simon Konecki’den boşandıktan sonra bir hayli değiştiği görülen Adele, Karayiplerde tatil yaparken görüntülendi. 20 kilo verdiği öğrenilen Adele, yeni haliyle hayranlarını şaşırttı

09 Ocak 2020 Perşembe 11:33
Ayrılık yaramış! İngiliz şarkıcı Adele, boşandıktan sonra 20 kilo verdi

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, Karayipler'de tatil yaparken görüntülendi. Son zamanlarda aldığı kilolarla çok fazla konuşulan ünlü şarkıcının son hali ise görenleri şaşırttı.

İngiliz şarkıcı Adele, boşandıktan sonra 20 kilo verdi

Geçtiğimiz Nisan ayında eşi Simon Konecki’den boşanan ve onun ardından tatile çıkan Adele, spor ve diyetle tam 20 kilo verdi. Karayipler'in Anguilla bölgesinde şarkıcı Harry Styles ve sunucu James Corden ile tatil yapan Adele, son hali oldukça iyiydi. 31 yaşında olan ve bir çocuk annesi Adele, tatilde geçirdiği değişimle kelimenin tam anlamıyla tanınmaz haldeydi.

İngiliz şarkıcı Adele, boşandıktan sonra 20 kilo verdi

Bazı hayranlarının boşanmadan sonra hasta olduğu ve bu yüzden hızla zayıfladığını düşünmesinin ardından Adale'in yüzde 80 oranında diyet yaparak zayıfladığını, aynı zamanda bu diyeti egzersizlede desteklediği açıklandı. 

İngiliz şarkıcı Adele, boşandıktan sonra 20 kilo verdi

Adele’in kilo verme sırrıyla ilgili bir açıklama yapan kişisel antrenörü Camila Goodis, ünlü şarkıcının çok fazla spor yapmayı sevmediğini, diyetinin çok fazla etkili olduğunu sporu sadece destek amaçlı yaptığı söyleyerek, egzersileri Robbie Williams’ın Türk asıllı eşi Ayda Williams ile birlikte yaptıklarını belirtti.

İngiliz şarkıcı Adele, boşandıktan sonra 20 kilo verdi


Adele’in verdiği kiloların Sirtfood diyeti olduğunu söyleyen Camila Goodis, bu diyetin zayıflama genini harekete geçirdiği ve sirtüin proteinini aktive etmeye yarayan besinleri tüketmeye dayalı olduğunu belirtti. İngiltere’de beslenme uzmanları Aidan Goggins ve Glen Matten tarafından geliştirilen bu diyetin yeşil çay, lahana, yaban mersini, somon ve narenciye gibi sirtüin bakımından zengin gıdaları tüketerek vücuta sabit bir metabolizma sağladığı ve hızlı kilo vermeye yardımcı olduğu konuşuluyor.

Anahtar Kelimeler:
AdeleSirtfood Diyeti
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