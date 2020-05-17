Ayşegül Melis Doğan'ın estetik itirafı; işte inanılmaz değişim!

Tv8'de yayınlanan ve yayınlandığı döneme damgasını vuran 'İşte benim stilim’ adlı yarışmada kavgalarıyla adından söz ettiren yarışmacı Ayşegül Melis Doğan'ın şimdiki halini görenler şoke oldu. Bambaşka birine dönüşen Ayşegül Melis Doğan, değişimini 2. Sayfa programına anlattı.

Yaptırdığı estetik operasyonları anlatan Doğan, “Yanaklarımda dolgu var. Dişlerim lamine.... Çenede ve gıdıda dolgu var. Düzenli botoks yaptırıyorum. Kaş yaptırıp, kirpik lifti takıyorum.” dedi. Doğan sözlerine “Bu halimle beni Helin Avşar ve Aslıhan Doğan’a benzetiyorlar. Ben ikisine de benzediğimi düşünmüyorum ama illa benzetiliyorsa Aslıhan Doğan’a benzemek daha iyi...” diye devam etti. Ayşegül Doğan'ın bu değişimi görenleri hayretler içinde bırakıyor.