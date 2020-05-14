Rıza Esendemir ile olan ve 2016 yılında sonlanan evliliği kendisine hatırlatılan ve “Sizde ilk hangisi bitti?” diye sorulan Derici, soruyu "İlk elden öpücük, yani saygı bitti. Zaten yok gibi bir şeymiş muhtemelen. 1.5 öpücükte kalmışız biz." diyerek cevapladı.
Babasının 4 öpücük formülünü anlatan İrem Derici evliliğini değerlendirdi
Ünlü şarkıcı İrem Derici, 'Umarım annem dinlemez' adlı podcas'in konuğu oldu. Günümüz evliliklerini değerlendiren Derici, babası Hulusi Derici'nin 'evlilikte dört öpücük' formulunden bahsetti.
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