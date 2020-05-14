 Babasının 4 öpücük formülünü anlatan İrem Derici evliliğini değerlendirdi

İrem Derici, babasının nasihati olan 4 öpücük formülünü, "İlki elden öpücük, saygı. İkincisi alından, şefkat. Üçüncü öpücük yanaktan, dostluk. Dördüncü öpücük de dudaktan, cinsellik. Bunlardan biri kaybedilirse kavga başlar. Her zaman da ilk olarak dördüncü gider." Sözleriyle özetledi.





Rıza Esendemir ile olan ve 2016 yılında sonlanan evliliği kendisine hatırlatılan ve “Sizde ilk hangisi bitti?” diye sorulan Derici, soruyu "İlk elden öpücük, yani saygı bitti. Zaten yok gibi bir şeymiş muhtemelen. 1.5 öpücükte kalmışız biz." diyerek cevapladı.