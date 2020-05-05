Bahar Şahin Parti kızı olup mini elbisesiyle yeni yaşını kutladı

Omuzunu ve yüzyüzü mavi pullarla süsleyen güzel oyuncu, sade bir kutlama yapmaktansa, giydiği dekolteli mavi mini kostümüyle çektiği fotoğrafları da takipçilerinin beğenisine sundu. Bahar Şahin’in paylaşımına oyuncu arkadaşı İlay Erkök “taaaşş” yorumu yapıp kalp emojisi koydu.

Cesur pozlarını "Yeni yaşıma evde girmek de varmış. Teşekkür ederim koronavirüs! Sayende daha evcimen bir insan oldum" notuyla paylaşan Bahar Şahin, koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez evinde kutladığı doğum günü için hayıflandı.