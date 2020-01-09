Barış Arduç ve Gupse Özay evlenecek mi? Barış Arduç cevapladı

Vizyona girecek olan ‘’Biz Böyleyiz’’ filminin galasına ünlü isimler akın etti. Bu isimlerden biri de Barış Arduç oldu. Film hakkında düşüncelerini söyleyen Barış Arduç’a muhabirlerden evlilik sorusu geldi. Uzun süredir Gupse Özay ile birlikte yaşayan ve mutlu olan çiftin artık evlenmesi sevenleri tarafından bekleniyor. İkili evlilik ile ilgili sorulara net cevap vermemeye devam ediyor.

Evlilik Gözükmüyor!

Barış Arduç’tan net cevap alınamayınca sıra Gupse Özay’a geldi. Gupse Özay’da evlilik ile ilgili sorulara kaçamak cevaplar vererek net bir açıklama yapmadı. Gala öncesinde muhabirler Barış Arduç’u evlilik soruları ile sıkıştırdı. Konu ile ilgili Barış Arduç şunları söyledi:

‘‘Henüz evlilik gibi bir kararımız yok. Böyle bir karar almadık ama böyle bir karar alırsak seve seve sizinle paylaşacağız.’’

Daha sonra sorulan ‘’Gupse ile aynı projede alacak mısınız?’’sorusuna Barış Arduç, ‘’Gupse ile birlikte rol alamayız diyemem, olabilir. Bu işler kısmet.’’diyerek cevap verdi.