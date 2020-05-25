Bartın'da komşu kavgasında kan aktı! 2 ölü 3 yaralı

Bartın'da komşular arasında çıkan kavga sonunda kan aktı. Aynı aileden 2 kişi öldü ,3 kişi yaralandı

Bartın'da komşu kavgasında kan aktı! 2 ölü 3 yaralı
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Komşular arasındaki olaylı kavga bugün meydana geldi.

Mustafa Geredeli isimli şahıs komşusu Celal Geredeli ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan Mustafa Geredeli evden getirdiği av tüfeği ile komşularına mermi yağdırdı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Çıkan silahlı kavga'da Celal Geredeli ile gelini Selda Geredeli (45) ölürken, oğlu Bilal (46) ile komşuları Döndü Geredeli (58) yaralandı. Kurşun yağdıran Mustafa Geredeli ise intihar etmek isterken kendisini yaraladı.

Kavgayı gören mahallenin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma 112 acil ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaden sonra devlet hastanesine kaldırılırken hayatını kaybeden  Celal Geredeli ve Selda Geredeli'nin cansız bedenleri de Cunhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi


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