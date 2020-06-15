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Başarılı popçu Derya Uluğ makyajsız haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu

Geçmiş yılların aksine oldukça popülerleşen makyajsız fotoğraf paylaşma akımı ünlüler arasında da oldukça yaygınlaştı. Pek çok ünlü yıldız sosyal medya hesaplarından en doğal ve günlük hallerini paylaşarak “makyajsız yakalanma” algısını yıkıyor.

15 Haziran 2020 Pazartesi 17:30
Başarılı popçu Derya Uluğ makyajsız haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu
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Son zamanların yeni trendi olan makyajsız fotoğraf paylaşma akımına Derya Uluğ’da katıldı. Sevilen popçu tatil için gittiği Göcek’ten paylaştığı makyajsız fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.


Genç popçu Derya Uluğ geçtiğimiz günlerde zayıflığı için eleştirilere maruz kalmış ve bu eleştirilere sert bir yanıt vererek dikkat çekmişti. Hemen ardından son olarak yaptığı makyajsız fotoğraf paylaşımı sevenleri tarafından oldukça beğenildi ve fotoğrafa pek çok güzel yorum yapıldı.


Son Güncelleme: 15.06.2020 17:30
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