Başarılı popçu Derya Uluğ makyajsız haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu

Son zamanların yeni trendi olan makyajsız fotoğraf paylaşma akımına Derya Uluğ’da katıldı. Sevilen popçu tatil için gittiği Göcek’ten paylaştığı makyajsız fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Genç popçu Derya Uluğ geçtiğimiz günlerde zayıflığı için eleştirilere maruz kalmış ve bu eleştirilere sert bir yanıt vererek dikkat çekmişti. Hemen ardından son olarak yaptığı makyajsız fotoğraf paylaşımı sevenleri tarafından oldukça beğenildi ve fotoğrafa pek çok güzel yorum yapıldı.