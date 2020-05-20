Bayramları birbirine karıştıran Arda Turan; Oruçluydum!

19 Mayıs ile 23 Nisan bayramını birbirine karıştırarak kutlayan Arda Turan, oruçlu olduğu için böyle bir hata yaptığını söyledi.

Bayramları birbirine karıştıran Arda Turan; Oruçluydum!
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19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda TRT'nin bayramları karıştırıp tepki toplamasının ardından futbolcu Arda Turan da bayramları birbirine karıştırdı. Yayınladığı bir videoda 19 Mayıs'ı ile 23 Nisan'la karıştıran Turan, "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.   

Arda Turan'ın videosundaki ifadeleri şöyle: 

"Herkese merhabalar. Mert Koleji'nin 19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Dünyanın yaşadığı bu pandemi sürecinde evinizde kalarak en güzel şekilde eğitiminize devam etmenizi diliyorum. Size sağlık mutluluk ve başarı diliyorum çocuklar, kendinize çok iyi bakın. "

Turan yayınladığı video sonrasında sosyal medya kullanıcıları tarafından çok fazla eleştirilerek tepkiler alınca, Instagram hesabından gelen tepkilere yanıt verdi. Oruçlu olduğunu ve bu yüzden hata yapavileceğini söyleyen Arda Turan açıklamsında şu ifadeleri kullandı:

“Bir günde yüzlerce video isteği geliyor. Doğum günü, bayram, özel günler vs. Kimseyi kırmamaya özen gösteriyorum. Ramazan ayı, iftar vakti, oruç tutuyorum. İnsanlık hali… İnsan dalabilir. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. Umarım bunu konu eden insanlar hayatlarında en az benim kadar ülkesine hizmet etme fırsatını bulurlar.”

Bayramları birbirine karıştıran Arda Turan; Oruçluydum!

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'da eşine gelen bu tepkilere karşılıksız kalmadı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesin özel hayatı konusunda ahkam kesen sosyal medya kullanıcılarını eleştirdi. Aslıhan’ın bu paylaşımı eşi Arda Turan’ın bayramları karıştırdığı video üzerine gelmesi genç kadının eşine yapılan yorumlara tepki gösterdiği şeklinde yorumlandı.

İşte Aslıhan Turan'ın paylaşımı:

Bayramları birbirine karıştıran Arda Turan; Oruçluydum!


 


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