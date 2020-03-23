Bebe Rexa'dan sert çıkış; Lanet olası evlerinizde kalın!

Güzel Şarkıcı, twitter paylaşımında; “Bu şaka değil. Arkadaşımın arkadaşı 45 yaşında corona yüzünden öldü. Lanet olası evlerinizde kalın ve yurttaşlık görevinizi yapın!” diye insanları uyardı.
Aynı zamanda insanların endişeli ve çalışmak zorunda olduklarını vurgulayarak; “ABD hükümeti, kira, mortgage ve kamu hizmeti ödemelerini Corona virüsü kontrol altına alınana kadar askıya almalı. Milyonlarca Amerikan, güvende kalmak yerine işlerini ve evlerini kaybetmekten korkuyor” hükumeti de eleştirdi.
Son Güncelleme: 23.03.2020 21:31