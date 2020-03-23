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Bebe Rexa'dan sert çıkış; Lanet olası evlerinizde kalın!

30 yaşındaki Arnavut asıllı Abd'li şarkıcı Bebe Rexa, 45 yaşında bir arkadaşını Corona virüsünden kaybedince, virüsü ciddiye almayan insanlara tepki göstermek adına Twitter üzerinden sert bir dille kendini ifade etti.

23 Mart 2020 Pazartesi 21:08
Bebe Rexa'dan sert çıkış; Lanet olası evlerinizde kalın!

Güzel Şarkıcı, twitter paylaşımında; “Bu şaka değil. Arkadaşımın arkadaşı 45 yaşında corona yüzünden öldü. Lanet olası evlerinizde kalın ve yurttaşlık görevinizi yapın!” diye insanları uyardı.  

Bebe Rexa'dan sert çıkış; Lanet olası evlerinizde kalın!

Aynı zamanda insanların endişeli ve  çalışmak zorunda olduklarını  vurgulayarak; “ABD hükümeti, kira, mortgage ve kamu hizmeti ödemelerini Corona virüsü kontrol altına alınana kadar askıya almalı. Milyonlarca Amerikan, güvende kalmak yerine işlerini ve evlerini kaybetmekten korkuyor” hükumeti de eleştirdi.  

Bebe Rexa'dan sert çıkış; Lanet olası evlerinizde kalın!

Son Güncelleme: 23.03.2020 21:31
Anahtar Kelimeler:
VirüsCoronaKORONABebe Rexa
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