Bebe Rexa'dan sert çıkış; Lanet olası evlerinizde kalın!

Güzel Şarkıcı, twitter paylaşımında; “Bu şaka değil. Arkadaşımın arkadaşı 45 yaşında corona yüzünden öldü. Lanet olası evlerinizde kalın ve yurttaşlık görevinizi yapın!” diye insanları uyardı.

Aynı zamanda insanların endişeli ve çalışmak zorunda olduklarını vurgulayarak; “ABD hükümeti, kira, mortgage ve kamu hizmeti ödemelerini Corona virüsü kontrol altına alınana kadar askıya almalı. Milyonlarca Amerikan, güvende kalmak yerine işlerini ve evlerini kaybetmekten korkuyor” hükumeti de eleştirdi.