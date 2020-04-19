Behzat Ç.’nin senaristi Emrah Serbes 1 yıl sonra tahliye olabilecek

Yeni İnfaz Yasası’nın TBMM’de onaylanmasının ardından cezaevlerindeki kişilerin tahliye işlemleri başladı. Yeni İnfaz Yasası’ndan faydalanacak isimlerden bir tanesi de Yazar Emrah Serbes olacak. Emrah Serbes trafik kazası yapmıştı ve bu kazada 3 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Emrah Serbes 1 Sene Sonra Tahliye Olacak

13 Sene 4 Ay Hapis Cezası Almıştı

Emrah Serbes trafik kazasında 3 kişinin ölümüne neden olmasından dolayı 13 sene 4 ay hapis cezası almıştı. Emrah Serbes de yeni çıkan İnfaz Yasası’ndan yararlanacak ve tahliye olacak. Serbes’in tahliyesi 1 sene sonra yapılacak.

Emrah Serbes 2017 yılında tutuklanmıştı ve 2018 yılında da bilinçli olarak birden fazla kişinin ölümüne neden olmaktan yargılanmıştı ve 13 sene 4 aylık hapis cezası almıştı. Behzat Ç. dizisinin senaristi Emrah Serbes, İnfaz Yasası kapsamına girdi ve gelecek yıl tahliye olacak.