Behzat Uygur, oğluna babasının ismini verme sebebini açıkladı

Esra Ceyhan’ın sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayına konuk olanm oyuncu Behzat Uygur, babasıyla ilgili bir gerçeğe değindi.

Behzat Uygur, oğluna babasının ismini verme sebebini açıkladı
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Türk tiyatro tarihinin mihenk  taşlarından olan ve 18 Kasım 2013 tarihinde, 86 yaşında hayatını kaybeden  Nejat Uygur'un beş çocuğundan biri olan Behzat Uygur, Esra CEyhan'ın canlı yayınında babasıyla ilgili bir gerçeği dile getirdi.  

Behzat Uygur, oğluna babasının ismini verme sebebini açıkladı

Behzat Uygur, 1995 doğumlu oğlu Nejat Uygur'a, babasının ismini verme sebebini anlattı.  BEhzat Uygur, olayı anlatırken “Oğluma Nejat değil, Süheyl ismini düşünüyorduk. Babam bir röportajında torunlarından birinin adının Nejat olmasını istediğini söylemiş. Biz de isteğini yerine getirdik. Oğlum babama çok benziyor. Asi ve dağınıklık tarafı babamla aynı.” ifadelerini kullandı.

Behzat Uygur, oğluna babasının ismini verme sebebini açıkladı

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 13:37

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