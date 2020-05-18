Behzat Uygur, oğluna babasının ismini verme sebebini açıkladı

Türk tiyatro tarihinin mihenk taşlarından olan ve 18 Kasım 2013 tarihinde, 86 yaşında hayatını kaybeden Nejat Uygur'un beş çocuğundan biri olan Behzat Uygur, Esra CEyhan'ın canlı yayınında babasıyla ilgili bir gerçeği dile getirdi.

Behzat Uygur, 1995 doğumlu oğlu Nejat Uygur'a, babasının ismini verme sebebini anlattı. BEhzat Uygur, olayı anlatırken “Oğluma Nejat değil, Süheyl ismini düşünüyorduk. Babam bir röportajında torunlarından birinin adının Nejat olmasını istediğini söylemiş. Biz de isteğini yerine getirdik. Oğlum babama çok benziyor. Asi ve dağınıklık tarafı babamla aynı.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 13:37