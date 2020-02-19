Belçim Bilgin'den eski eşi Yılmaz Erdoğan hakkında açıklama



Oyuncu Belçim Bilgin, önceki gün Etiler'de bir AVM'de objektiflere takıldı. Hızlı adımlarla işlerini halletmeye çalışan Bilgin, basın mensuplarının sorularını cevaplamayı ihmal etmedi.

Muhabirlerin ''Sevgililer gününüz nasıl geçti?'' sorusuna güzel oyuncu, "Benim sevgilim, Rodin'imle geçti" şeklinde kafa karıştırıcı bir cevap verdi. Bilgin'in bu cevabı karşısında muhabirler,''Alfredo Di Blasio ile ayrıldınız mı?'' şeklindeki sorusuna, "Yok canım" şeklinde yanıt verdi.

2006 yılında nikah masasına oturduğu Yılmaz Erdoğan ile geçtiğimiz 2019 yılında ayrılan Belçim Bilgin, 3. evlilik yıldönümünde kendisine yazılan şiiri Erdoğan, ''Bin Aşık Yılı Uzakta'' kitabında yer vermişti. Belçim Bilgin, kendisine yazılan şiir ile ilgili "Ruhuma dokunan bir şey tabii ki. Lütfen başka bir şey sormayın" ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin "Okuyunca nasıl hissettiniz?" şeklindeki sorusuna güzel oyuncu, "Sizce ben kitabı daha önce okumamış olabilir miyim?" dedi ve koşar adımlarla uzaklaştı.