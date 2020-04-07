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Bella Hadid fotoşoplu paylaşımıyla takipçilerinin diline düştü

Podyum dünyasının en çok aranan modellerinden biri, podyumların kıymetlisi Bella Hadid, yaptığı paylaşımla takipçilerinin diline düştü.

07 Nisan 2020 Salı 21:53
Bella Hadid fotoşoplu paylaşımıyla takipçilerinin diline düştü

Kız kardeşi Gigi Hadid ile beraber yıldızları bir anda parlayan  güzel kardeşler, sosyal medyayı da aktif olarak kullandıkları için bazen görünmez kazalara kurban gidebiliyorlar.  Filistin'den Abd'ye göç eden bir mültecinin kızı olduğunu her zaman dile getiren Bella HAdid, Müslüman olduğunu ve bununla gurur duyduğunu da  her fırsatta belirtiyor. 

Bella Hadid fotoşoplu paylaşımıyla takipçilerinin diline düştü

Bella Hadid karantina günlerini evinin behçesinde güneşlenirken  çektiği fotoğrafı “Biraz D vitamini aldığım için şanslıyım” diyerek paylaşınca olan oldu.  Amatörce yapılmış bir fotoşopla arka plana bir manzara ekleyen Hadid, takipçilerinden  esprili yorumlar aldı.  

Bella Hadid fotoşoplu paylaşımıyla takipçilerinin diline düştü

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PhotoshopBella HadidKarantinaBikiniFotoşop
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