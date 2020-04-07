Bella Hadid fotoşoplu paylaşımıyla takipçilerinin diline düştü

Kız kardeşi Gigi Hadid ile beraber yıldızları bir anda parlayan güzel kardeşler, sosyal medyayı da aktif olarak kullandıkları için bazen görünmez kazalara kurban gidebiliyorlar. Filistin'den Abd'ye göç eden bir mültecinin kızı olduğunu her zaman dile getiren Bella HAdid, Müslüman olduğunu ve bununla gurur duyduğunu da her fırsatta belirtiyor.

Bella Hadid karantina günlerini evinin behçesinde güneşlenirken çektiği fotoğrafı “Biraz D vitamini aldığım için şanslıyım” diyerek paylaşınca olan oldu. Amatörce yapılmış bir fotoşopla arka plana bir manzara ekleyen Hadid, takipçilerinden esprili yorumlar aldı.