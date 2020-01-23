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Bella Hadid üstsüz pozu ile sosyal medyayı salladı

Podyuma sütyensiz çıkararak izleyicilerin yüreğini ağzına getiren Bella Hadid, üstsüz pozu ile sosyal medyayı salladı. Ünlü modelin paylaşımı kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

23 Ocak 2020 Perşembe 13:34
Bella Hadid üstsüz pozu ile sosyal medyayı salladı

Paris Moda Haftası’nda boy gösteren ve podyumda büyük bir ilgiyle izlenen Bella Hadid, bu kez de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini mest etti. Hikaye bölümünden üstsüz selfiesini paylaşan 23 yaşındaki modelin büyük beden kot pantolonu da önemli bir detay olarak takipçilerinin gözüne çarptı.

Bella hadid çıplak

Yalnızca birkaç saat öncesinde podyuma erkek kıyafetleriyle çıkan Hadid, Erkek Arkadaş olarak tabir edilen kot pantoln ile çektirmiş olduğu selfie de bu detay sebebiyle defilenin etkisinden çıkamadığı şeklinde tepkiler geldi. Podyumdaysa sütyen giymeyip, beyaz bir ceketle boy gösteren Bella, 2019 yılında sosyal ağlardaki en popüler isim olarak seçilmişti. Hadid, iddialı paylaşımlarıyla takipçilerinin yüreğini hoplatmaya devam ediyor.

Son Güncelleme: 23.01.2020 13:34
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