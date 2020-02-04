Bella Hadid'den Victoria Secret'la ilgili şok açıklamalar geldi

Ünlü model Bella Hadid, dünyanın en büyük defile organizasyonlarından olan Victoria Secretla ilgili şok açıklamalar yaptı. Hadid, Victoria Secret’ta ilk kez 2016 yılında podyuma çıkmıştı. Ünlü model açıklamalarında Victoria Secret ile çalışırken tacize uğradığını ifade etti.

Bella Hadid’den önce pek çok model dünyaca ünlü defilede tacize uğradığını açıklamıştı. Hadid, defilede Victoria Secret’ın pazarlama müdürü Ed Razek tarafından tacize uğradığını açıkladı. Razek’in Hadid’i beden ölçümü sırasında taciz ettiği iddia ediliyor. Bunun yanı sıra yine Razek’in Bella Hadid’in podyumda çıplak yürümesi için bir televizyon kanalıyla anlaşma yaptığı iddia ediliyor.

Bella Hadid, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Victoria Secret defilelerinde boy göstermişti. Ünlü model yaptığı bazı açıklamalarda bu defilelerde çok fazla heyecanlanmadığını ve kendisini seksi hissetmediğini ifade etmişti.

Markanın pazarlama müdürü Ed Razek ile ilgili daha önce pek çok modelden şikayet gelmişti. Bazı modellerin markaya şikayet etmesinin ardından Er Razek’in istifasını verdiği öne sürüldü.