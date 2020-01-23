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Bella Hadid'in otelde çektiği üstsüz selfiesi olay oldu!

Instagram hesabında 27 milyon takipçisi bulunan dünyaca ünlü model Bella Hadid, attığı selfiesi ile takipçilerine görsel şölen yaşattı.

23 Ocak 2020 Perşembe 13:05
Bella Hadid'in otelde çektiği üstsüz selfiesi olay oldu!

ABD'li dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden bir tanesi. Yaptığı her paylaşımı olay olan modelin son paylaşımı ile kısa süre önce çıktığı defilenin hala etkisinde olduğunu gösterdi.

Paris Moda Haftası'nda için podyumda boy gösteren Bella Hadid, defile sonrasın otel odasında Instagram hesabının hikaye bölümünden bir paylaşım yaptı.

Bella Hadid'in otelde çektiği üstsüz selfiesi olay oldu!

23 yaşındaki güzel model Paris'te bulunan otelin odasında üzerine giydiği ve 'boyfriend' denilen bol pantolonuyla çektiği selfiesi ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam eden Hadid'in üzerinde sadece pantolon olan ve göğüslerini elleriyle kapattığı fotoğraf sosyal medyada olay olurken, birkaç saat önce podyumda erkek kıyafetleriyle boy göstermesinin devamında gelen bu paylaşım için takipçileri "Defilenin etkisinden çıkamadı" yorumunda bulundular.


 

Son Güncelleme: 23.01.2020 13:13
Anahtar Kelimeler:
İnstagramBella HadidSelfie
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