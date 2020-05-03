Bella Thorne bikinili karantina paylaşımı ile sosyal medyayı salladı!

Oyunculuk işinden ayrılarak, yetişkin film yönetmenliği işine soyulduğunu belirten Bella Throne, gündem olmaya devam ediyor. Throne tarafından yapılan paylaşım oldukça dikkat topladı.

Bella Thone sıcağı görünce

Sosyal medya üzerinde gündemden düşmeyen güzel ünlü Bella Thone izole olmuş bir şekilde evinde kalıyor.

Güzel oyuncu, karantinada kaldığı evinde binlerce bikini çekimi ve seksi dans videolarını paylaşarak ilgi toplamayı başarmıştı. Thone bu paylaşımlardan bir tanesini daha geçen günlerde paylaştı.

Thone ayrıca bahçesinden paylaştığı fotoğrafların altına “Bunu yapmaktan başka yapacak bir şey yok. İşte buradayım. Bunu yapıyorum.” Cümlesini kullandı.

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