Bella Thorne minicik bikiniyle cesur poz

22 yaşındaki Amerikalı genç oyuncu Bella Thone sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 22 milyon takipçiye sahip güzel oyuncunun fotoğrafı 1 milyon 500 bin beğeni aldı.
Fotoğrafın altına yazdığı "Sweet little lonely flower (Tatlı küçük yalnız çiçek)" yazısı ile fotoğrafı paylaşan seksi oyuncu beğenilerin yanı sıra binlerce de yorum aldı. Fotoğrafı paylaştığı andan itibaren gönderiye beğeni ve yorum yağdı.
İşte o pozlar..
Son Güncelleme: 20.12.2019 21:10