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Bella Thorne minicik bikiniyle cesur poz

Amerikalı genç oyuncu Bella Thorne sosyal medyada olay yaratacak paylaşımlara imza attı. Minicik bikinisiyle cesur pozlar veren Thorne o pozlarla çok konuşuldu. İşte o fotoğraflar…

20 Aralık 2019 Cuma 21:10
Bella Thorne minicik bikiniyle cesur poz

22 yaşındaki Amerikalı genç oyuncu Bella Thone sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 22 milyon takipçiye sahip güzel oyuncunun fotoğrafı 1 milyon 500 bin beğeni aldı.

Fotoğrafın altına yazdığı "Sweet little lonely flower (Tatlı küçük yalnız çiçek)" yazısı ile fotoğrafı paylaşan seksi oyuncu beğenilerin yanı sıra binlerce de yorum aldı. Fotoğrafı paylaştığı andan itibaren gönderiye beğeni ve yorum yağdı.

Bundan önce yine yaptığı paylaşımla adından söz ettiren genç oyuncu, kız arkadaşı ile yatakta çekildiği fotoğrafında üstünde kıyafet bulunmamaktaydı. Fotoğrafın altına eklediği sözler  ve bu cesur pozla da çok konuşulan Bella Thone yine gündem olmayı başardı.

İşte o pozlar..

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Son Güncelleme: 20.12.2019 21:10
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