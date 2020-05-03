Bella Thorne'un iddialı karantina pozları!

Geçtiğimiz günlerde bir hacker'ın hesabına sızdığını ve kendisini çıplak pozlarını yayınlamakla tehdit ettiğini belirten Amerikalı oyuncu Bella Thorne, bu tehditlere kulak asmayıp, hacker'ın kullanmakla tehdit ettiği fotoğrafları kendisi paylaşarak dünya gündemine oturmuştu.

Bella Thorne, son paylaşımında ise evinin bahçesinde verdiği cesur pozları "Bunu yapmaktan başka yapacak bir şey yok. İşte buradayım. Bunu yapıyorum" nutuyla takipçileriyle paylaştı. Yakın zamanda hesabı hacklenen ünlü oyuncu, bu konuyla ilgili ''Berbat hissediyorum, gözetlenmiş hissediyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.



