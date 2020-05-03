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Bella Thorne'un iddialı karantina pozları!

Karantina günlerini evinde geçiren 22 yaşındaki genç yıldız oyuncu, evinin bahçesinde bikinileriyle verdiği pozları İnstagram'dan takipçilerinin beğenisine sundu

03 Mayıs 2020 Pazar 18:39
Bella Thorne'un iddialı karantina pozları!

Bella Thorne'un iddialı karantina pozları!

Geçtiğimiz günlerde bir hacker'ın hesabına sızdığını ve kendisini çıplak pozlarını yayınlamakla tehdit ettiğini belirten Amerikalı oyuncu Bella Thorne, bu tehditlere kulak asmayıp, hacker'ın kullanmakla tehdit ettiği fotoğrafları kendisi  paylaşarak dünya gündemine oturmuştu.  

Bella Thorne'un iddialı karantina pozları!

Bella Thorne, son paylaşımında ise evinin bahçesinde verdiği cesur pozları "Bunu yapmaktan başka yapacak bir şey yok. İşte buradayım. Bunu yapıyorum"   nutuyla takipçileriyle paylaştı. Yakın zamanda hesabı hacklenen ünlü oyuncu, bu konuyla ilgili  ''Berbat hissediyorum, gözetlenmiş hissediyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.  

Bella Thorne'un iddialı karantina pozları!
 

Son Güncelleme: 03.05.2020 18:40
Anahtar Kelimeler:
İnstagramCesur PozBELLA THORNE
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