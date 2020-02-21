Ben Affleck: En büyük pişmanlığım boşanmaktı

Ben Affleck, oyuncu eşi Jennifer Ganer ile boşanmasının hayatındaki en büyük pişmanlık olduğunu açıkladı. Özel hayatı hakkında The New York Times gazetesine konuşan ABD’li Affleck, Ganer ile boşanma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Batman rolünü ‘’ölümüne içer’’ korkusu ile bırakmış

Geçmişteki hatalarını takıntı haline getirmesinin kendisi için sağlıklı olmadığını konuşan Affleck, bazı hatalar yaptığını ancak kendini toparlamak, ders almak ve daha fazla öğrenmek zorunda olduğunu konuşan Affleck, ‘’Geleceğe bakmayı denemek zorundasınız.’’ diye anlattı.

Affleck, bir süre rehabilitasyon görmesine sebebiyet veren alkol bağımlılığına değindi. Batman filminde ünlü kahramana hayat veren Affleck, alkolle mücadele ve boşanma süreci sebebiyle seriye devam etmeme kararı aldığını anlattı.

Evliliğim dağılıyorken daha fazla içmeye başladım

Affleck, uzunca bir süre normal seviyede içtiğini ancak evliliğin dağılmasıyla birlikte daha fazla içmeye başladığını söyleyerek ‘’Yemekle, içkiyle, seksle, kumarla, alışverişle vs. daha iyi hissetmeye çalışıyorsunuz ancak bu sonunda hayatınızı daha kötü hale getiriyor.’’ diye ekledi.