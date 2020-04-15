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Bengü'nün canlı yayınına annesi ve babası katılınca gözyaşları sel oldu!

Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan ünlü şrakıcı Bengü, geçtiğimiz günlerde hayranlarıyla İnstagram canlı yayınında buluştu. Bengü'nün canlı yayınına annesi ve babası da katılınca duygusal anlar yaşandı.

15 Nisan 2020 Çarşamba 19:48
Bengü'nün canlı yayınına annesi ve babası katılınca gözyaşları sel oldu!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle hayranlarıyla sadece sosyal medya üzerinden etkileşim kuran  ünülülerden biri olan Bengü, son canlı yayınına annesi ve babasının katılmasıyladuygulandı ve göz yaşlarını tutamadı.  

Bengü'nün canlı yayınına annesi ve babası katılınca gözyaşları sel oldu!

 salgın nedeniyle uzun süredir ailesinde ayrı kalan şarkıcı; "Çok özlemişiz. Babam da canlı yayına katıldı. Çok tatlısınız. Herkes burada, sizi yerim. Bizim ekip de toplandı. Şahanesiniz, bir derin nefes alayım şöyle. Hakikaten neler oldu değil mi? Hepinizi çok seviyorum ve hepinizi çok özledim. En başta herkesin sağlıklı olduğunu bilmek çok güzel." ifadelerini kullandı.

Bengü'nün canlı yayınına annesi ve babası katılınca gözyaşları sel oldu!

Anahtar Kelimeler:
BengüKarantinaKoronavirüsAnne Baba
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