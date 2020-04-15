Bengü'nün canlı yayınına annesi ve babası katılınca gözyaşları sel oldu!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle hayranlarıyla sadece sosyal medya üzerinden etkileşim kuran ünülülerden biri olan Bengü, son canlı yayınına annesi ve babasının katılmasıyladuygulandı ve göz yaşlarını tutamadı.

salgın nedeniyle uzun süredir ailesinde ayrı kalan şarkıcı; "Çok özlemişiz. Babam da canlı yayına katıldı. Çok tatlısınız. Herkes burada, sizi yerim. Bizim ekip de toplandı. Şahanesiniz, bir derin nefes alayım şöyle. Hakikaten neler oldu değil mi? Hepinizi çok seviyorum ve hepinizi çok özledim. En başta herkesin sağlıklı olduğunu bilmek çok güzel." ifadelerini kullandı.