Bensu Soral anne mi olacak? Hamilelik sorusuna bakın ne cevap verdi

İçerde dizisinde canlandırdığı Melek karakteriyle tanıdığımız, Yol Ayrımı, Küçük Tatlı Yalancılar, Organize İşler: Sazan Sarmalı gibi yapımlarda rol alan Bensu Soral 1991 Bursa doğumlu. Marmara Üniversitesi Grafik Tasarım mezunu olan Soral sonrasında modellik yaparak oyunculuğa yöneldi.

Son zamanlarda televizyonda pek rastlamadığımız Soral hakkında akıllara hamilelik soruları gelmeye başladı. Geçtiğimiz yıl 3 yıllık sevgilisi Hakan Baş’tan Prag’daki tatillerinde evlilik teklifi alan Bensu Soral evlilik teklifinden kısa bir süre sonra Hakan Baş ile dünya evine girdi.

Evlendiği günden bu yana adı sık sık hamile mi sorularıyla anılan güzel oyuncu hakkındaki iddialara açıklık getirdi. Bebek için biraz daha zaman gerektiğini söyleyen Soral, “İlerleyen zamanlarda istiyoruz” sözlerini kullandı.