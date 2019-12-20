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Bensu Soral anne mi olacak? Hamilelik sorusuna bakın ne cevap verdi

İçerde dizisindeki rolüyle insanların aklına kazınan Bensu Soral geçtiğimiz yıl sevgilisi Hakan Baş ile dünya evine girmişti. Hamile olduğu yönünde haberler çıkmaya başlarken Bensu Soral’dan anne mi olacak sorularına yanıt geldi. Soral, hamilelik sorularına bakın ne yanıt verdi…

20 Aralık 2019 Cuma 17:49
Bensu Soral anne mi olacak? Hamilelik sorusuna bakın ne cevap verdi

İçerde dizisinde canlandırdığı Melek karakteriyle tanıdığımız, Yol Ayrımı, Küçük Tatlı Yalancılar, Organize İşler: Sazan Sarmalı gibi yapımlarda rol alan Bensu Soral 1991 Bursa doğumlu. Marmara Üniversitesi Grafik Tasarım mezunu olan Soral sonrasında modellik yaparak oyunculuğa yöneldi.

Son zamanlarda televizyonda pek rastlamadığımız Soral hakkında akıllara hamilelik soruları gelmeye başladı. Geçtiğimiz yıl 3 yıllık sevgilisi Hakan Baş’tan Prag’daki tatillerinde evlilik teklifi alan Bensu Soral evlilik teklifinden kısa bir süre sonra Hakan Baş ile dünya evine girdi.

Evlendiği günden bu yana adı sık sık hamile mi sorularıyla anılan güzel oyuncu hakkındaki iddialara açıklık getirdi. Bebek için biraz daha zaman gerektiğini söyleyen Soral, “İlerleyen zamanlarda istiyoruz” sözlerini kullandı.

Son Güncelleme: 20.12.2019 17:49
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