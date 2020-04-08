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Bensu Soral'ın sempatik sarmaş dolaş fotoğrafı İnstagram'da gündeme oturdu

Koronavirüs salgını nedeniyle eşi Hakan Baş ile evden dışarı çıkmayan güzel oyuncu Bensu Soral, bugün paylaştığı fotoğrafla sempatik ve dugusal bir ambiyans oluşturdu, hayranlarının gözlerini yaşarttı.

08 Nisan 2020 Çarşamba 20:41
Bensu Soral'ın sempatik sarmaş dolaş fotoğrafı İnstagram'da gündeme oturdu

Karantinada olan Bensu Soral sık sık ev hallerini sosyal  medyadan paylaşarak takipçileriyle hasret gidermeyi ihmal etmiyor.  Son olarak köpeği ile sarmaş dolaş bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu, sevenlerini mest etti.  

Bensu Soral'ın sempatik sarmaş dolaş fotoğrafı İnstagram'da gündeme oturdu

Paylaştığı fotoğrafın altına "Sarılmalar aslında o kadar küçümsenir ki, özellikle o kadar sıkı olan sarılmalar... Tam anlamıyla diğerinin kalp atışını hissedebilirsiniz ve bir an için her şey seni incitemeyecekmiş gibi çok sakin ve güvende hissettirir." notunu ekleyen Soral,  sarılmamın  önemini vurguladı.  

Bensu Soral'ın sempatik sarmaş dolaş fotoğrafı İnstagram'da gündeme oturdu
 

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsBensu SoralKöpekSarılmak
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