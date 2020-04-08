Bensu Soral'ın sempatik sarmaş dolaş fotoğrafı İnstagram'da gündeme oturdu

Karantinada olan Bensu Soral sık sık ev hallerini sosyal medyadan paylaşarak takipçileriyle hasret gidermeyi ihmal etmiyor. Son olarak köpeği ile sarmaş dolaş bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu, sevenlerini mest etti.

Paylaştığı fotoğrafın altına "Sarılmalar aslında o kadar küçümsenir ki, özellikle o kadar sıkı olan sarılmalar... Tam anlamıyla diğerinin kalp atışını hissedebilirsiniz ve bir an için her şey seni incitemeyecekmiş gibi çok sakin ve güvende hissettirir." notunu ekleyen Soral, sarılmamın önemini vurguladı.



